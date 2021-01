De Greef plaatst zich niet voor tweede kwalificatieronde Australian Open, Coppejans en Bonaventure wel

In Dubai (VAE) zijn de kwalificaties voor de Australian Open van start gegaan. Daar zijn ook heel wat Belgen bij. Zondag kwamen er drie in actie.

En van die drie zijn er twee die zich geplaatst hebben voor de volgende ronde: Kimmer Coppejans en Ysaline Bonaventure.

Coppejans (ATP-175) nam het op tegen de Oekraïener Ilija Marchenko (ATP-215) en won in twee sets. In de eerste set kon Coppejans bij 3-5 de set uitserveren maar onze landgenoot verloor drie games op rij en moest nog breaken om een tie-break uit de brand te slepen die hij uiteindelijk eenvoudig won. In de tweede set ging het met 3-6 en twee breaks eenvoudiger.

Ysaline Bonaventure (WTA-122) won ook in twee sets van de Servische Natalija Kostic (WTA-191). Beide sets werden met 6-3 gewonnen.

Arthur De Greef (ATP-338) haalde het dan weer niet van de Egyptenaar Mohamed Safwat (ATP-153). Het lukte De Greef niet om te stunten tegen Safwat die bijna 200 plaatsen hoger gerangschikt staat. Het werd 2-6, 4-6.

Maandag komen met Ruben Bemelmans (ATP-225), Greet Minnen (WTA-110), Marie Benoit (WTA-237), Lara Salden (WTA-246) en Maryna Zanevska (WTA-252) nog 5 Belgen aan bod.