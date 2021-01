Goffin wint nu wel met sprekend gemak en gaat naar kwartfinale in Turkije

Op het tennistoernooi van Antalya heeft David Goffin zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinale. Na 56 minuten stond het 6-0, 6-2.

In de eerste ronde in Turkije had Goffin het nog heel lastig met de Fransman Pierre-Hughes Hubert (ATP-83). Maar na 5 matchballen kon Goffin het tij keren om in de derde set met 6-0 te winnen.

Tegenstander van zaterdag was de Spanjaard Nicola Kuhn (ATP-253). Een lager gerangschikte tegenstander en dat maakte zich kenbaar in de eerste set. Goffin gunde zijn tegenstander zijn game: 6-0.

In de tweede set moest Goffin toch een game van de Spanjaard laten noteren maar uiteindelijk werd het toch redelijk eenvoudig nog 2-6. In de kwarfinale treft Goffin (ATP-16, tweede reekshoofd) de Italiaan Stefano Travaglia (ATP-75).