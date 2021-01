Pech voor Kirsten Flipkens: landgenote moet in Abu Dhabi opgeven tegen Kenin na blessure

Kirsten Flipkens was uitstekend begonnen aan de wedstrijd tegen Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld. ze haalde ook de eerste set binnen met 5-7. In de tweede set ging het echter mis voor onze landgenote.

Kenin stond 5-4 voor wanneer het plots niet meer ging voor Flipkens. Uiteindelijk heeft ze ook moeten opgeven door haar blessure, waardoor Flipkens dus is uitgeschakeld in Abu Dhabi. Kenin komt met de schrik vrij en plaatst zich voor de volgende ronde.

.@SofiaKenin is into the third round after Flipkens is forced to retire due to injury.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/zzcnq7tZg7