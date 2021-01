Meer informatie bekend over blessure Kirsten Flipkens

Op het WTA-toernooi van Abu Dhabi nam Kirsten Flipkens het deze ochtend op tegen Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld. Flipkens deed het goed en haalde de eerste set ook binnen met 5-7. In de tweede set liep het echter mis.

Kenin stond 5-4 voor in de tweede set op het moment dat Flipkens een enkelblessure opliep. Onze landgenote kon niet meer verder en moest uiteindelijk ook opgeven.

Top seed @SofiaKenin was engaged in a tough battle with Flipkens until the Belgian was forced to retire due to a left ankle injury --> https://t.co/G1nk60w5nq pic.twitter.com/9P0FmwCF4v