Boris Becker blikt terug op befaamde 'bezemkamer-affaire' en bespreekt rechtszaken: "28 keer onschuldig"

Een saai leven leidt Boris Becker allerminst. Ver wegblijven van allerlei schandalen is voor de voormalige tennislegende geen evidentie. Becker neemt in een aflevering van zijn podcast 'Boris Becker - The Fifth Sentence' geen blad voor de mond en bespreekt enkele delicate thema's.

Zo komt hij terug op zijn zogenaamde 'bezemkamer-affaire', een vrijpartij die overigens niet eens in een bezemkamer plaatsvond. Het gebeurde na zijn laatste professionele wedstrijd, op Wimbledon. Zijn moeder had nog geprobeerd hem in huis te houden. ZWARE PRIJS BETAALD "Ze weet hoe ik in elkaar steek. ‘Blijf toch maar gewoon hier - ga niet uit’, zei ze. Ze wist dat als het hek van de dam is, ik soms alle controle verlies. En dat gebeurde die avond. Die avond heb ik natuurlijk mijn huwelijk verloren. Ik heb een zware prijs voor die vergissing betaald", zegt Becker. Al heeft hij er wel zijn dochter Anna aan overgehouden. Becker is in Londen ook failliet verklaard. Al betekent dat niet dat hij aan de grond zat. "Op de dag van mijn faillissement, was ik een zeer rijk man. Er is daar al veel foutieve berichtgeving rond geweest." Ook nu zijn de problemen niet weg. Er lopen 28 rechtszaken tegen hem wegens bezittingen die hij niet zou hebben aangegeven. Vol goede moed houdt Becker vol dat hij '28 keer onschuldig is'.