Aryna Sabalenka stoomt door naar de derde ronde in Abu Dhabi na vlotte overwinning

Aryna Sabalenka zet haar goede periode van eind vorig seizoen gewoon verder. Zo heeft ze nu in Abu Dhabi al haar elfde overwinning op rij kunnen boeken. De Nummer 10 van de wereld haalde het van Australische Ajla Tomljanovic.

Sabalenka won in twee sets. Het werd 7-5 en 6-4. Zo heeft Sabalenka zich kunnen plaatsen voor de derde ronde van het WTA-toernooi.

Make that 1️⃣1️⃣ straight wins!@SabalenkaA advances to the third round after defeating Tomljanovic, 7-5, 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/qL1eNrbfgc