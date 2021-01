Alexander Zverev moet na enkele maanden al verder zonder voormalig nummer 3 van de wereld

Alexander Zverev moet op zoek naar een nieuwe trainer. De Duitse toptennisser werkte nog maar enkele maanden samen met David Ferrer, nadat die laatste een punt had gezet achter zijn eigen tenniscarrière. Ferrer stopt nu ook met zijn rol als coach Zverev.

Ferrer stond ooit zelf in de finale van Roland Garros en was op zijn hoogtepunt het nummer 3 van de wereld. Het is de beslissing van de Spanjaard zelf om niet langer te fungeren als coach van Zverev. "Ik heb Sacha gezegd dat ik liever niet samen verder wil gaan", vertelt Ferrer in de Spaanse media. "Niet dat er tussen ons iets gebeurd is. We hadden een goede samenwerking, alles was perfect."

Zverev heeft op zijn beurt Ferrer bedankt voor de samenwerking op Instagram. Hun korte periode samen was niet onsuccesvol. Zverev won twee ATP-toernooien en haalde op de US Open voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een grandslamtoernooi. Daarin moest hij nipt de duimen leggen voor Dominic Thiem.

De echte reden waarom Ferrer dan de samenwerking stop zet, is niet meteen duidelijk. In elk geval staat er bij team Zverev nu een vacature open.