Nummer 29 van de wereld bij de dames voorlopig geschorst wegens doping!

Dopinggevallen in het tennis worden helaas nog altijd vastgesteld. Nu zou zelfs de nummer 29 van de wereld doping gebruikt hebben. Het is de eerste keer in de laatste jaren dat echt iemand uit de internationale top bij een dopingschandaal betrokken is.

Het ITF heeft Dayana Yastremska een voorlopige schorsing opgelegd. De Oekraïense staat 29ste op de wereldranglijst bij de vrouwen. Ze heeft ook al drie toernooien gewonnen in haar carrière, ondanks dat ze nog maar 20 is. Een heel sterk grandslamtoernooi heeft ze nog niet kunnen leveren. Het beste resultaat van Yastremska op de Grand Slams is het bereiken van de achtste finales op Wimbledon in 2019. Bij een dopingcontrole van het WADA buiten competitie heeft Yastremska een positieve dopingplas afgeleverd. MESTEROLONE Het verboden middel dat ze gebruikt zou hebben is mesterolone, een anabolicum. De positieve dopingtest dateert van 24 november 2020.