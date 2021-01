Elise Mertens kampt met blessure en geeft verstek voor eerste toernooi

Elise Mertens had zich het begin van het nieuwe seizoen wel anders voorgesteld. Ze zou deze week haar eerste toernooi spelen, maar dat gaat al niet door. Mertens heeft immers te veel last van een schouderblessure en moet haar eerste match van 2021 uitstellen.

Elise Mertens stond op de hoofdtabel van het toernooi van Abu Dhabi. Dat is een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar die in Melbourne doorgaat. Mertens zou het in Abu Dhabi opnemen tegen de Française Alizé Cornet.

Daar komt dus niets van in huis, Mertens zal deze week geen enkele wedstrijd spelen. Een schouderblessure verhindert haar om op de baan te stappen. Onze landgenote geeft forfait voor zowel het enkelspel als het dubbelspel. Cornet neemt het hierdoor op tegen lucky loser Valentini Grammatikopoulou.