De noodzakelijke déclic? David Goffin redt vijf matchballen en stoomt dan door naar winst in Turkije

David Goffin kende sportief een zeer matig einde van 2020. In 2021, met een nieuwe coach, moet het beter gaan. Hoewel duidelijk werd dat er nog werk aan de winkel is, toonde Goffin wel karakter en ontsnapte hij aan de nederlaag. Dit moet hem een boost geven.

De Luikenaar kwam daar in de eerste ronde uit tegen Pierre -Hugues Herbert, de Fransman met wie hij al eens een duo vormt in het dubbelspel. In het enkelspel stonden ze nu dus tegenover mekaar. De eerste break was in het voordeel van Goffin, maar vervolgens verloor onze landgenoot drie spelletjes op rij.

Goffin brak nog wel een keertje terug. Zijn eigen service draaide echter voor geen meter en die moest hij dus ook voor een derde keer inleveren. Meteen de beslissing in de eerste set. Set twee begon met een break en een rebreak. Het was pas bij 4-4 dat opnieuw één van beide heren nog eens kon toeslaan en dat was Herbert.

MATCHBALLEN REDDEN EN DAN DOORGAAN

Goffin was echter nog niet dood, verre van. Hij redde vijf matchballen, maakte er 5-5 van en duwde meteen door. Zo pakte Goffin alsnog de tweede set en was alles te herdoen. De Belg liet zijn prooi nu niet meer los en gunde de aangeslagen Herbert zelfs geen enkel spelletje meer! Zo haalde Goffin het met 3-6, 7-5 en 6-0.