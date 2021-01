David Goffin hing al in de touwen maar triomfeert alsnog: "Ik bleef erin geloven tot het einde"

Dat is wel een overwinning om in te kaderen, David Goffin. Tegen zijn maatje Pierre-Hugues Herbert stevende Goffin recht op de nederlaag af. Een set en een break stond onze landgenoot achter toen hij vijf keer tegen een matchpunt aankeek. Toch won Goffin alsnog.

Zeker en vast een opsteker van jewelste voor Goffin, na een lange periode ondertussen toch al waarin de resultaten onder de verwachtingen blijven. In 2021 neemt Goffin een nieuwe start. "Het is altijd geweldig om het jaar te kunnen starten met een overwinning na een lastige wedstrijd, en het redden van matchballen", reageert hij bij ATP Tour.

Overigens was David Goffin niet enkel over het resultaat tevreden. Ook over zijn spelwijze en zijn mentale weerbaarheid. "Ik ben blij met de manier waarop ik gespeeld heb, zeker in het begin. Ik ben in de match gebleven en bleef erin geloven tot het einde."