WTA-Toernooi van Abu Dhabi is begonnen: tegen wie spelen de Belgen?

Het nieuwe tennisseizoen komt eindelijk op gang. Vandaag staan de eerste wedstrijden op de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Abu Dhabi op het programma en ook Kirsten Flipkens en Elise Mertens komen in actie in de eerste ronde.

Normaal gezien was er met Alison Van Uytvanck nog een landgenote bij op het WTA-toernooi van Abu Dhabi, maar Van Uytvanck moest verstek geven. Volgens Tennisplaza zou ze met een probleem kampen aan de borst en ribben.

Daardoor komen er nog twee Belgen in actie in Abu Dhabi. Elise Mertens is het zevende reekshoofd en start dus als één van de outsiders aan het toernooi. Zij zal het in de eerste ronde opnemen tegen Alizé Cornet, de nummer 53 van de wereld.

Ook Kirsten Flipkens krijgt meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld in de eerste ronde. Zij zal het opnemen tegen de Duitse Laura Siegemund. Flipkens staat op de 86ste plaats op de WTA-Ranking, terwijl Siegemund op de 51ste plaats staat.