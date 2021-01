Eerste Belgische zege van 2021 is een feit: Flipkens zorgt met rug tegen de muur voor ommekeer en maakt het knap af

In Abu Dhabi zijn ze weer aan het tennissen gegaan en met Kirsten Flipkens is er voor het eerst een Belgische in actie gekomen. De Molse heeft haar eerste opdracht van 2021 tot een goed einde gebracht. Ze behaalde een mooie overwinning tegen Laura Siegemund.

De Duitse is het nummer 51 van de wereld en staat dus toch meer dan dertig plaatsen hoger dan Flipkens, die plek 86 inneemt op de WTA-ranking. Flipkens was diegene die als eerste een kloof kon slaan. Deze werd wel onmiddellijk gedicht. In het tweede deel van de openingsset was het een opeenstapeling van breaks. Er was er eentje meer in het voordeel van Siegemund. FLIPKENS KEERT HET TIJ BIJ 5-7 EN 1-3 Toen die laatste 1-3 uitliep in de tweede set, stond Flipkens met haar rug tegen de muur. Dan komt vaak de beste versie van zichzelf naar boven. Flipkens maakte de achterstand meteen ongedaan. Bovendien was zij deze keer de speelster die bij 5-5 de beslissende break kon forceren. Flipkens duwde vervolgens door en had bij 4-1 in de derde set uitzicht op de zege. Siegemund kwam nog helemaal terug en zo zou het toch nog nagelbijten worden. Flipkens won dan wel de twee volgende games om zo de overwinning op zak te steken: 5-7, 7-5 en 6-4.