Eerste overwinning in 2021 is voor Daria Kasatkina: ex-nummer 10 van de wereld haalde het in drie sets van Wang Qiang

Deze ochtend werd de eerste wedstrijd van het nieuwe tennisseizoen afgewerkt. Het WTA-toernooi in Abu Dhabi is namelijk begonnen en de eerste wedstrijd ging tussen Daria Kasatkina en Wang Qiang. De overwinning was voor Kasatkina.

De Russische Kasatkina, ex-nummer 10 op de WTA-ranking, haalde de eerste set vlot binnen met 6-2, maar Wang Qiang kwam in de tweede set langszij: 3-6. Uiteindelijk haalde Kasatkina de winst toch binnen door ook de derde set met 6-2 te winnen.

