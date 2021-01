Echtgenoot van Serena Williams gaat helemaal los: "Een racistische, seksistische clown"

Van haar bezig te zien op de court weten we dat Serena Williams zeker voldoende karakter heeft om zich te verdedigen. Wel springt haar echtgenoot ook graag eens voor haar in de bres. Daar gaat hij zelfs vrij ver in, zo blijkt op Twitter.

De aanleiding is een interview op de Roemeense televisie van Ion Tiriac, directeur van het toernooi van Madrid. Die had laten vallen dat Serena door haar huidig gewicht moeilijk beweegt en dat ze er beter mee zou stoppen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Alexis Ohanian.

Ohanian staat bekend als medeoprichter van Reddit, maar is ook de man van Serena Williams. "Het is 2021 en ik ga ik mij niet inhouden wanneer een racistische en seksistische clown met een platform achter mijn familie aangaat", schrijft een boze Ohanian op Twitter.

2021 and no holding back when a racist/sexist clown with a platform comes for my family. — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

In een andere tweet pakt hij overigens nog uit met een ietwat vreemde uitspraak. "Ik mag wel zeggen dat niemand erom maalt dat Ion Tiriac denkt. Blijkt dat mijn 3-jarige dochter meer grandslamoverwinningen heeft dan hij."