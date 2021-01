WTA stelt kalender op tot en met juli, met uiteraard ook plek voor Roland Garros en Wimbledon

De tenniskalender ligt in principe wel vast, maar door het coronavirus is het altijd met twee woorden spreken. De WTA heeft nu een kalender opgesteld met toernooien die effectief op de voorziene data zouden moeten kunnen doorgaan, tot en met juli.

Eerder kondigde de WTA officieel de toernooien aan voor de eerste zeven weken van het seizoen. Nu volgt dus het overzicht voor de eerstvolgende maanden. Na de Australische tour beginnen de dames in maart met de toernooien van Doha en Lyon.

In de week van 8 maart vindt het WTA-toernooi van Dubai plaats. Enkele weken later, op 22 maart, is het afspraak in Amerika in Miami. Belangrijke datums voor de Belgische tennisfan, want mogelijk maakt Kim Clijsters op één van deze toernooien haar rentrée.

The WTA has announced a provisional 2021 calendar that maps out the season through July 11 --> https://t.co/idxPUb93dD pic.twitter.com/9soOa9lewt — wta (@WTA) January 5, 2021

Vanaf 23 mei is het dan tijd voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar, Roland Garros. Op 28 juni moet Wimbledon dan beginnen. Nadat deze Grand Slam vorig jaar niet doorging, is het nog meer uitkijken naar de editie van 2021. Hopelijk is de situatie in het VK tegen dan een heel stuk verbeterd, want daar gaan ze voor de derde keer naar een lockdown. Omstandigheden die de kans op annulatie van een event niet doen afnemen.