Voormalig trainer van kampioenen Becker, Ivanisevic en Čilić overleden

De tenniswereld is getroffen door een verlies. Boris Becker, Goran Ivanisevic en Marin Čilić had hij onder zijn hoede als trainer. Dat zegt al genoeg. Na zijn trainerscarrière volgde een ernstige ziekte. Daar is Bob Brett nu onder bezweken.

Bob Brett is overleden op 67-jarige leeftijd. Brett was zelf geen profspeler, maar ging in 1978 wel als coach aan de slag. Hij trainde in de loop der jaren dus verschillende grandslamkampioenen. Ook spelers als Andrei Medvedev en Mario Ančić werden door hem gecoacht.

In Sanremo richtte Brett ook een tennisacademie op. Brett was ook raadgever voor de Britse en Canadese tennisfederatie. Zijn grootste gevecht vond echter niet plaats rond de tennisbaan. Er werd bij hem kanker vastgesteld. Dat is ook de oorzaak voor zijn te vroege overlijden.