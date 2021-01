Problemen voor Australian Open? Organisatoren moeten op zoek naar nieuwe plek om tennissers in quarantaine te zetten

Zit de Australian Open met een probleem? Normaal gingen de tennissers in quarantaine in een luxehotel, maar die plannen worden gewijzigd aangezien de bewoners van het hotel niet akkoord gingen.

Om aan de Australian Open deel te mogen nemen moeten de tennissers eerst in quarantaine en het plan was om hen in een luxehotel te zetten. Het plan moet echter al gewijzigd worden, want de bewoners van het hotel gaan niet akkoord.

Volgens Het Laatste Nieuws dreigden ze zelfs met een juridische actie en zo hebben ze hun slag thuisgehaald. De organisatoren van het Grand Slamtoernooi moeten dus op zoek naar een nieuwe locatie om de tennissers in quarantaine te kunnen zetten.