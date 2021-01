Novak Djokovic en Rafael Nadal nemen deel aan ATP Cup

Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben hun deelname bevestigd aan de ATP Cup, een toernooi dat in Melbourne wordt georganiseerd. Twaalf landen zullen daarin strijden voor de titel.

Servië en Spanje zijn er dus bij en volgens Sporza zijn ook Oostenrijk, Rusland, Argentinië, Duitsland, Italië, Japan, Canada, Griekenland en Frankrijk van de partij op de ATP Cup in Melbourne. Australië is automatisch geplaatst.

België is niet van de partij. Vorig jaar werden ze nog uitgeschakeld door Spanje in de kwartfinales. De Spanjaarden verloren dan weer van Servië in finale van het toernooi. Het zal doorgaan van 1 tot 5 februari.