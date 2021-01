Kiki Bertens hervat trainingen na operatie en geeft een medische update

Die boodschap geeft de tennisspeelster zelf mee op haar sociale media. "Ik sta terug op de baan", verkondigt ze vreugdevol. Bertens liet zich na een slopende Roland Garros opereren aan de achillespees. Het herstel nam uiteraard enige tijd in beslag.

Bertens liet eerder al weten dat ze niet zal deelnemen aan de Australian Open. Dat bevestigt ze nog een keer. "Mijn revalidatie verloopt heel goed, ook al moest ik de beslissing nemen om de trip naar Australië te skippen. Het komt te snel en het risico is te groot."

Back on court😊 My rehab is going really well, although I had to make the tough decision to skip the trip to Australia this year😢 It’s coming too soon, and the risk is to big. So I will keep on working on a strong come back hopefully in March! 😘😘