Kim Clijsters heeft beslissing genomen: ze is er niet bij op de Australian Open

Het was nog niet duidelijk of Kim Clijsters er bij ging zijn op de Australian Open, maar nu is er ook officieel een beslissing genomen. Onze landgenote zal er niet bij zijn op de Grand Slam.

Kim Clijsters zal dan toch niet deelnemen aan de Australian Open. Dat heeft haar kamp bevestigd en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Het is nog niet duidelijk waar Clijsters dan wel haar rentree zal maken.

Ook vorig jaar was Clijsters er niet bij op de Australian Open, maar toen kampte ze met een knieblessure. Het is al geleden van de U.S.Open in september dat onze landgenote nog eens in actie kwam.