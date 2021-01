Andy Murray neemt dan toch niet deel aan Amerikaans tennistoernooi

Andy Murray ging normaal deelnemen aan het ATP-toernooi in Delray Beach, maar hij ziet nu af van zijn deelname. De Brit kreeg namelijk een wildcard voor de Australian Open, maar om daaraan deel te nemen moet hij eerst in quarantaine.

Omdat Andy Murray eerst in quarantaine moet voor zijn deelname aan de Australian Open, vreest hij dat hij er niet op tijd zal geraken door zijn deelname aan het ATP-toernooi in Delray Beach. Volgens Sky Sports heeft Murray dan ook beslist om niet aan het Amerikaanse toernooi deel te nemen.

Andy Murray is helemaal terug na zijn zware blessure en hij speelde in 2020 al enkele wedstrijden. Zo won hij drie matchen en verloor hij er vier. De tennisser staat nu op de 122ste plaats op de ATP-ranking. In 2016 stond Murray nog op de eerste plaats en hij won in het verleden al enkele grandslamtoernooien.