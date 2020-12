Rafael Nadal wenst iedereen het beste voor 2021: "We zeggen vaarwel tegen een jaar dat we beter kunnen vergeten"

Binnen enkele dagen nemen we afscheid van 2020 en veel bekende mensen sturen dan ook hun beste wensen voor 2021 de wereld in. Zo ook Rafael Nadal, die uitlegt dat we vaarwel zeggen tegen een jaar dat we beter kunnen vergeten.

Voor veel mensen is 2020 een jaar om snel te vergeten. Dat vindt ook Rafael Nadal. De Spaanse tennisser won dit jaar wel Roland Garros, maar hij hoopt vooral dat alles beetje bij beetje opnieuw beter zal worden. Zijn wensen staan te lezen op de Twitterpagina van de Davis Cup. "Het allerbeste voor 2021. We zeggen vaarwel tegen een jaar dat we beter kunnen vergeten. Laten we hopen dat de dingen beetje bij beetje opnieuw beter zullen worden." Positivity is key.



Well said, @RafaelNadal šŸ‘#DavisCup pic.twitter.com/FziZYqUvQZ — Davis Cup (@DavisCup) December 27, 2020