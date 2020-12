Een volgende afzegger voor Australian Open: voormalige toptienspeler past wegens elleboogblessure

Tegenvaller voor de Australian Open: er lopen afzeggingen binnen voor het heren enkelspel. De niet-deelname van Roger Federer is natuurlijk de grootste klap. Na het forfait van de Zwitser moet nu ook Lucas Pouille verstek laten gaan voor de eerste Grand Slam uit 2021.

Lucas Pouille stond in maart 2018 nog op de tiende plaats op de wereldranglijst. Inmiddels is de Fransman behoorlijk weggezakt en is positie 70 zijn plek op de ATP-rangschikking. Op de Australian Open haalde hij in 2019 de halve finales, zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam.

Dat is een prestatie die hij zeker in 2021 dus niet zal herhalen. Pouille is nog herstellende van een elleboogblessure en wil geen risico nemen. De Australian Open is wel met enkele weken uitgesteld, maar dan nog vindt hij het nog te vroeg om al in actie te komen.

AL NEGEN MAANDEN OUT

Pouille heeft nu al negen maanden geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Het laatste toernooi dat hij afwerkte, was dat van Indian Wells. Na de hervatting van het tennisseizoen stond hij niet meer op de baan.