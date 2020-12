Dan toch geen Federer in Melbourne: zesvoudig winnaar past alsnog voor de Australian Open

Het optimisme over zijn deelname blijkt onterecht. Roger Federer zal dan toch niet begroet worden in Melbourne. De Zwitser gaat niet deelnemen aan de Australian Open. Het herstel na zijn knieoperaties neemt te veel tijd in beslag.

Roger Federer had zelf al laten uitschijnen dat het niet zeker was of hij in Melbourne wel in actie zou komen. Nadien kwamen er echter positievere geluiden. Toernooidirecteur Craig Tiley had een goede babbel met de entourage van de FedExpress. OP DEELNEMERSLIJST MAAR GEEN DEELNAME Wat nog belangrijker was, is dat de naam van Federer ook op de deelnemerslijst stond. Die mag er nu weer af gehaald worden. De tekens die wezen op een deelname van Federer aan de Australian Open blijken ongegrond te zijn. Zijn zaakwaarnemer heeft aan AP laten weten dat Federer past voor de Australian Open. Niet alle grote namen zullen dus present tekenen op de eerste Grand Slam van het seizoen. Federer won de Australian Open al liefst zes keer.