Andy Murray krijgt beter nieuws dan Kim Clijsters: drievoudig grandslamwinnaar staat op hoofdtabel Australian Open

Met Andy Murray kan er een grote naam toegevoegd worden aan de aanwezigen op de Australian Open. De Schot heeft een wildcard gekregen voor het grandslamtoernooi in Melbourne. Hij zal er dus zeker op de hoofdtabel staan. Wat wellicht niet gezegd kan worden van Kim Clijsters.

In januari 2019 zei Murray na zijn uitschakeling op de Australian Open dat het mogelijk was dat hij in Melbourne zijn laatste match had gespeeld. Het tegendeel bleek waar, een ultieme operatie aan de heup lanceerde zijn carrière opnieuw. Al bleef het op vlak van blessureleed ook de komende twee jaar met vallen en opstaan gaan.

Murray is de huidig nummer 122 van de wereld en heeft een wildcard gekregen om toch op de Australian Open te kunnen aantreden. Murray stond reeds vijf keer in Melbourne in de finale, maar wist het toernooi nog nooit te winnen.

WELLICHT GEEN CLIJSTERS IN MELBOURNE

Kim Clijsters won de Australian Open wel al eens, maar na het niet verkrijgen van een wildcard voor Abu Dhabi is het twijfelachtig dat ze in Australië wel in actie komt. Een pijnlijke affaire voor 'Aussie Kim'.