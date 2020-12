Geen Kim Clijsters in Abu Dhabi, ook deelname aan Australian Open is nog niet zeker

Het is nog niet duidelijk wanneer Kim Clijsters haar seizoen zal starten. Ze zal er namelijk niet bij zijn in Abu Dhabi, want ze heeft geen wildcard gekregen. Het is afwachten of ze wel een wildcard zal krijgen voor de Australian Open.

Met Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens zullen drie Belgische speelsters actief zijn op het WTA 500-toernooi van Abu Dhabi, maar wie er niet bij is, is Kim Clijsters. Volgens Het Laatste Nieuws heeft ze geen wildcard gekregen voor het toernooi. Het is nog niet duidelijk waar Clijsters haar seizoen zal starten. Het is namelijk nog niet duidelijk of ze er bij zal zijn op de Australian Open. Er zijn nog maar drie wildcards voor het grandslamtoernooi te verdelen.