Prachtig: een kerstverloving! Alison Van Uytvanck en Greet Minnen gaan trouwen

Voor Alison Van Uytvanck en Greet Minnen is het wel een heel bijzondere kerst. Net in deze altijd bijzondere tijd van het jaar hebben zij besloten de volgende stap in hun leven te nemen: ze gaan in het huwelijksbootje stappen.

De tennisspeelsters vormen al een aantal jaren een koppel. Wanneer ze elkaar een kus gaven tijdens een editie van Wimbledon enkele jaren geleden, ging dat nieuws de wereld rond. Bij gelegenheid vormen ze samen ook een duo in het dubbelspel. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze elkaar gelukkig maken naast de baan. Dat is duidelijk het geval: op kerstavond hebben ze hun verloving aangekondigd, met eenzelfde foto waarop ze hun verlovingsringen tonen en overigens ook allebei dezelfde horloge dragen. Dit bericht bekijken op Instagram Alison Van Uytvanck (@alison_van_uytvanck) "Ze heeft 'ja' gezegd", staat op de Instagrampagina van Greet Minnen te lezen. Heeft Minnen dan het aanzoek gedaan? In elk geval: die trouw komt er. "Verloofd", kondigt Van Uytvanck haar nieuwe status aan. "Zalig Kerstmis."