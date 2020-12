Deelnemerslijst Australian Open bekend: Federer tekent present, ook vier Belgen op hoofdtabel

De officiële deelnemerslijst voor de Australian Open is bekend. Mét Roger Federer? Jawel, de Zwitser is erbij. Nog een klein beetje voorbehoud is er, want je weet natuurlijk nooit hoe de fysieke paraatheid van een speler evolueert, maar in principe komt Federer in actie op de Australian Open.

Hij had zelf laten uitschijnen dat dat helemaal nog niet zo zeker was, maar toernooidirecteur Craig Tiley verkondigde nadien dat Federer zeker zou afzakken naar Melbourne. Dat wordt nu ook bevestigd op de officiële deelnemerslijst. Federer is één van de namen die daarop staat. Ook de nummers één op de wereldranglijst, Ashleigh Barty bij de mannen en Novak Djokovic bij de mannen, zullen op de eerste Grand Slam van het seizoen aanwezig zijn. Er worden ook nog kwalificaties gehouden. Voor de mannen gaan die door in Doha, bij de vrouwen in Dubai. BELGISCHE VERTEGENWOORDIGING DOOR GOFFIN + DRIE DAMES Nu al zijn wel vier Belgen verzekerd van een plekje op de hoofdtabel van de Australian Open. David Goffin is onze enige mannelijke vertegenwoordiger. In het enkelspel bij de dames komen Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in actie.