App niet langer beschikbaar: blijf via gesplitste wegen op de hoogte van alle details gedurende het tennisseizoen

Dat hebben de WTA en de ATP samen aangekondigd. Na een aanpassing van de data voldoet deze app niet langer aan de technische vereisten voor beide instanties. Natuurlijk blijven alle scores van livematchen en statistieken wel beschikbaar via het publiek.

Deze cijfers opzoeken zal enkel iets meer werk en tijd vergen. Voor het mannentennis kan u terecht bij de officiële ATP app. Om bijvoorbeeld te weten hoe Elise Mertens er voor staat, dient u op internet te gaan naar wtatennis.com.

From today, mobile users will be redirected to the official ATP App, the home of ATP Live Scores which offers an enhanced user experience, and to a dedicated WTA Live Scoring page on https://t.co/7zWlmmmWbz.