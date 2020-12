David Goffin maakt planning bekend voor begin nieuw seizoen, ook onder meer Elise Mertens weet waar ze zal starten

Binnenkort start het nieuwe tennisseizoen en dus maken de Belgische tennissers hun planning op voor de eerste weken. Zo zal Goffin te zien zijn in het ATP 250-toernooi van Antalya en Elise Mertens zal deelnemen aan het WTA 500-toernooi van Abu Dhabi.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de Belgische tennissers hun kalender bekend aan het maken voor het begin van het nieuwe seizoen. Zo zal David Goffin eerst in Turkije te zien zijn in het ATP 250-toernooi van Antalya. Daarna trekt hij naar Australië waar hij twee weken quarantaine zal doorbrengen in het gezelschap van Grigor Dimitrov zodat ze samen kunnen trainen met het oog op de Australian Open.

Elise Mertens neemt deel aan het WTA 500-toernooi van Abu Dhabi en zal ook daarna twee weken in quarantaine moeten in Australië om deel te nemen aan de Australian Open. Kim Clijsters is dan weer met haar entourage nog een planning aan het opstellen.