Begint Federer al te bibberen? Djokovic nadert met rasse schreden op waanzinnig record

310 weken nummer 1 zijn op de ATP-ranglijst, dat is het record dat momenteel nog in handen is van Roger Federer. Maar Novak Djokovic komt aardig in de buurt.

Want de Serviër staat met het uitbrengen van de ranglijsten maandag in totaal al 300 weken op nummer 1. De eerste keer was op 4 juli 2011, nadat hij de Australian Open en Wimbledon gewonnen had. In de top 10 van meeste weken op nummer 1 staan ook nog Sampras, Nadal, McEnroe, Bjorg... maar allemaal op geruime afstand.

Aangezien het eerstvolgende grandslamtoernooit de Australian Open is, waar Djokovic met acht titels recordhouder is, lijkt het er sterk op dat 'Nole' het record van Federer zal verbreken in 2021.

Het record van meeste weken op rij de ranking aanvoeren is wel nog stevig in handen van Federer. Met 237 weken tussen 2004 en 2008 doet hij ruim beter dan de 160 van Jimmy Connors. Djokovic staat daar op 4 met 122 weken en dat is niet zijn huidige momentum.