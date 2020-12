Australian Open kondigt doelstelling aan inzake publiek: opnieuw honderdduizenden fans verwacht

Stadions die afgeladen vol zitten: dat zal het niet worden op de Australian Open 2021. Wel is er publiek toegelaten. Op zich al redelijk straf, aangezien er niets aan het toeval wordt overgelaten en spelers en speelsters aan een strikte quarantaine onderworpen worden.

Voor publiek is er dus wel plaats in Melbourne, zij het in beperkte mate. Al is het nog maar de vraag wat hieronder verstaan kan worden. Toernooidirecteur Craig Tiley had het onlangs over de eventuele aanwezigheid van Roger Federer. Tijdens diezelfde verklaring ging het ook over de toeschouwersaantallen.

MINSTENS DE HELFT

"We willen op zijn minst de helft van de toeschouwers die we hier normaal ontvangen", verkondigde Tiley. De Australian Open van 2020 ontving zo'n 812 000 bezoekers. In 2021 wil de organisatie dus minstens 400 000 fans naar de tenniswedstrijden lokken.

Het is ook uitkijken of de tennisliefhebbers happig zullen zijn om in coronatijden tickets te kopen voor een grandslamtoernooi. Woensdag start de ticketverkoop.