Australian Open optimistisch over komst Roger Federer: "Alle spelers hebben zich geëngageerd"

Onlangs liet Roger Federer blijken dat het helemaal niet zeker is of hij voor de Australian Open wel tijdig fit geraakt. De organisatie van het grandslamtoernooi toont zich inmiddels wel een stuk optimistischer. Federer komt naar Melbourne, zo klinkt het.

Roger Federer is al maanden bezig om te herstellen van blessures aan de knie. Twee operaties maakten daar deel van uit. Zijn vorige wedstrijd dateert van de vorige editie van de Australian Open. Toch was de Zwitser niet zeker of hij de editie van 2021 wel zou halen.

GEBRUIKELIJK TRAININGSPROGRAMMA

"We hebben drie dagen geleden contact gehad met Roger en zijn team", zegt Craig Tiley nu, toernooidirecteur van de Australian Open. Hij heeft zijn eerste ballen geslagen in Dubai, hij volgt zijn gebruikelijke trainingsprogramma uit de voorbereiding op een seizoen." Dat zou dus betekenen dat Federer op schema zit.

"Alle spelers, onder wie Roger Federer, hebben zich geëngageerd om naar Melbourne te komen", verkondigt Tiley. "Veel zal afhangen van hoe hij zich voelt de komende twee à drie weken."