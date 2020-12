Ook WTA kondigt kalender aan: twee toernooien in Melbourne in de week voor de Australian Open

Na de ATP is ook de WTA naar buiten gekomen met een aangepaste kalender. Toen de ATP dat deed, werd meteen de startdatum van de Australian Open duidelijk. De WTA organiseert alvast ook voordien enkele toernooien in Melbourne.

Net als de ATP heeft ook de WTA, de instantie die instaat voor de organisatie van toernooien in het vrouwentennis, de kalender in de eerste zeven weken aangepast. Sowieso is overeen gekomen om voor de start van de Australian Open enkele toernooien in te plannen in Australië, om speelsters de kans te geven om ritme op te doen.

The WTA announces the start of 2021 Tour season, which kicks off with the Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open --> https://t.co/JeLyxmt6n6 pic.twitter.com/jDVGLM1n5K — wta (@WTA) December 19, 2020

Een eerste gelegenheid om matchen te spelen krijgen ze vanaf 5 januari in Abu Dhabi. In Dubai staan de kwalificaties voor de Australian Open op het programma. In de eerste week van februari worden er dan twee aparte toernooien gehouden in Melbourne, om reeds speelkansen te bieden aan de deelneemster aan de Australian Open.

Nadien vat het grandslamtoernooi aan, dat zoals steeds twee weken zal duren. Voor zij die tegen een vroege uitschakeling aanlopen: geen nood. In de tweede week van de Australian Open staat er opnieuw een ander toernooi in Melbourne op het programma, waar ze eventueel aan kunnen meedoen.