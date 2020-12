Maria Sharapova heeft heuglijk nieuws te melden op sociale media

Maria Sharapova kondigde begin dit jaar aan dat ze zou stoppen met tennissen. De Russische ex-nummer 1 van de wereld houdt voorlopig voet bij stuk maar heeft wel ander groot nieuws te melden.

Want Sharapova meldt via Instagram dat ze gaat trouwen met haar vriend Alexander Gilkes. De Amerikaanse zakenman was in het verleden al eens getrouwd met de Italiaanse ontwerpster Misha Nonoo maar dat huwelijk liep in 2018 op de klippen. Ook Sharapova was in het verleden al eens verloofd, met de basketbalspeler Sasha Vujacic.

Gilkes en Sharapova zijn samen sinds 2018 en nu heeft de Amerikaan dus de vraag gesteld. "Iets dat we al lang wisten", klinkt het bij Sharapova.