Joachim Gérard na finaleplek op Roland Garros nog een keer beste Paralympiër van het Jaar

Joachim Gérard heeft in 2020 zijn status bevestigd als één van de beste rolstoeltennissers ter wereld. Dat legt hem geen windeieren, want Gérard valt opnieuw in de prijzen op het Sportgala. Hij is de Paralympiër van het Jaar.

Het is overigens lang niet de eerste keer dat Gérard de trofee voor Paralympiër van het Jaar in de wacht sleept. De rolstoeltennisser had al twee keer gewonnen en was ook in 2019 de laureaat. Hij weet nu dus zijn titel te verlengen.

De dichte ereplaatsen waren voor atleet Peter Genyn en wielrenner Ewoud Vromant. Op het terrein was het voor Gérard een jaar zonder grote titel, maar hij was wel steevast één van de kanshebbers. Een vijfde Masters-titel is er dus niet bijgekomen.

EERSTE KEER IN FINALE OP ROLAND GARROS

Wel schopte Gérard het tot de finale op Roland Garros. Het was voor het eerst in zijn carrière dat hem dat lukte. De voorbije jaren was hij in Parijs nog niet verder geraakt dan de kwartfinales.