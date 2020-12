België neemt het op tegen Australië en Wit-Rusland in Billie Jean King Cup

In april vindt de eindfase van de Billie Jean King Cup plaats in Boedapest, de voormalige Fed Cup. Donderdagavond is er geloot voor de groepsfase.

België bevindt zich in de groep met Australië en Wit-Rusland. Met Australië treft ons land het tweede reekshoofd. Of elke topper zal deelnemen is nog niet zeker, wel Australië met Ashleigh Barty het nummer één van de wereld in hun rangen hebben. Barty kan ook nog eens goed dubbelen, net als de oud-gediende Samantha Stosur. Wit-Rusland heeft met Sabalenka (WTA-10) en Azarenka (WTA-13) ook twee toppers in hun rangen. Sabalenka is de dubbelpartner van Elise Mertens dus de Wit-Russische kan ook nog eens een aardig potje dubbelen. Van de niet-reekshoofden was Wit-Rusland misschien wel het moeilijkste land om te treffen. Twelve teams. One World Champion.



🗓 13-18 April 2021

🏟 Budapest, Hungary#BillieJeanKingCup — Billie Jean King Cup (@BJKCup) December 17, 2020