Kogel door de kerk: uitstel zoals verwacht een feit, nieuwe startdatum van Australian Open bekend

Reeds geruime tijd werd er gespeculeerd over een mogelijk uitstel van de Australian Open, nadat zorgen de kop op staken over het reisverkeer van spelers, speelsters en entourage, rekening houdende met het coronavirus. Alle twijfels zijn nu weg, de nieuwe startdatum is bekend.

Elise Mertens & co weten nu dus wanneer ze er aan kunnen beginnen. Het is de ATP, dat instaat voor de kalender van de mannen, dat met een aankondiging kwam over een aanpassing van het tennisjaar. De eerste zeven weken van de kalender worden herschikt.

The ATP has today announced an update to the 2021 ATP Tour calendar, outlining a revised schedule for the first seven weeks of the season. — ATP Tour (@atptour) December 17, 2020

Hiervoor moest natuurlijk ook een akkoord zijn met de WTA, de Australian Open en de lokale autoriteiten. Het heeft immers invloed op alle actoren. Er is beslist dat de kwalificaties voor het grandslamtoernooi plaatsvinden van tien tot en met dertien januari. Die zullen echter niet afgewerkt worden in Australië, maar wel in Qatar, in Doha meer bepaald.

Op 8 februari staan dan de eerste wedstrijden op de hoofdtabel op het menu en hiervoor moeten spelers en speelsters wel nog altijd in Melbourne zijn. Dit betekent dat de Australian Open drie weken later van start gaat dan voorzien. Bij aankomst in Australië is er een verplichte quarantaineperiode van veertien dagen. In aanloop naar de Grand Slam zullen er nog enkele toernooien op Australische bodem georganiseerd worden.