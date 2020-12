Strenge straffen voor matchfixing blijven komen: opnieuw een tennisspeler levenslang geschorst

De Tennis Integrity Unit of TIU, dat de strijd tegen matchfixing in het tennis moet aangaan, draait overuren. In de loop van 2020 werden al meerdere zware straffen uitgesproken. Nu ook tegen Aymen Ikhlef, een Algerijnse tennisspeler.

De strijd tegen matchfixing blijft ook in 2020 actueel. Meer zelfs, het is opvallend dat er dit jaar meerdere strenge straffen zijn uitgesproken. Zo werd Youssef Hossam al levenslang geschorst, nadat zijn broer al hetzelfde was overkomen. Met de Spanjaard Pérez werd een voormalige top 200-spelers voor acht jaar van het tennisterrein verbannen. TIEN INBREUKEN Ook Aymen Ikhlef heeft zich dus niet aan de regels gehouden. De 23-jarige Ikhlef was actief op het ITF-circuit. Zijn hoogste notering op de wereldranglijst is plaats 1739. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van juni 2018. Het TIU heeft tien inbreuken van hem op het Tennis Anti-Corruption Program vastgesteld. Bij vier van die tien inbreuken ging het om matchfixing. Het komt Ikhlef op een boete van 100 000 dollar te staan en een levenslange schorsing.