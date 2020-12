Haalt Roger Federer de eerste grote afspraak van het seizoen wel? "Helaas nog steeds niet honderd procent fit"

Die verdomde knieblessures toch. Ze houden Roger Federer ondertussen al verschillende maanden van de tennisbaan. De Zwitser hoopte zich wel klaar te stomen voor de Australian Open in 2021. Het is echter nog niet zeker of hij daar wel aan de start zal staan.

Het is uitgerekend op de Australian Open van dit jaar dat de lijdenweg van Federer begon. Hij blesseerde zich aan de adductoren en ging er in de halve finales uit tegen Djokovic. Die halve finale op 30 januari 2020 is ook de laatste officiële wedstrijd van de voormalig nummer 1 van de wereld.

ACHTER OP SCHEMA

Er volgden immers twee knieoperaties. Federer maakte dan ook een kruis over 2020, met de bedoeling om er aan het begin van 2021 wel te staan. Hij loopt echter achter op schema. "Ik hoopte in oktober honderd procent fit te zijn. Helaas was ik dat toen niet en ben ik dat nog steeds niet", zegt Federer in een gesprek met SRF.

De vraag stelt zich dan ook: gaat de FedExpress de Australian Open van 2021 wel halen. Een vraag die hij zich ook zelf stelt. "Het toernooi komt steeds dichterbij." Uitsluitsel over een deelname kan hij dus nog niet geven. Een eventueel uitstel van het toernooi, waarover nu al geruime tijd gespeculeerd wordt, zou hem alvast niet slecht uitkomen.