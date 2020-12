Kwalificaties Australian Open gaan wellicht door op ander contentinent

Een volgepakte arena, dat zal er in Melbourne sowieso niet bij zijn voor de Australian Open 2021. Sterker nog, een deel van het toernooi zal wellicht zelfs niet in Melbourne of een andere Australische stad plaatsvinden, maar wel in Dubai.

Het gaat dan om het kwalificatietoernooi. De qualifiers voor de Australian Open zouden plaatsvinden in Dubai, van 9 tot 13 januari. Het is een bericht dat een week geleden de kop op stak en dat sindsdien niet is afgenomen. Spelers die zich plaatsen voor een grandslamtoernooi op een ander continent? Het zou zomaar kunnen. Voordeel is dat de qualifirers dan nog mee kunnen op chartervluchtern richting Melbourne die Tennis Australia zou inleggen op 17 januari. Spelers en speelsters die de hoofdtabel niet halen, hoeven dan niet toegelaten te worden. Hoe minder mensen op het tennisscomplex in Melbourne, hoe beter, is de redenering. BEPERKTE ENTOURAGE De vrees voor verdere besmettingen zit er dus nog dik in. Zo zullen spelers en speelsters ook slechts een zeer beperkte entourage kunnen meenemen.