Ook Poolse revelatie heeft WTA-prijs beet

Iga Świątek kan terugkijken op een uitstekend seizoen. De 19-jarige Świątek won onder meer meteen een grandslamtitel, want de Poolse haalde het van de Amerikaanse Sofia Kenin in de finale van Roland Garros.

Daardoor was Swiatek de eerste Poolse tennisster die een grandslamtitel kon winnen. In de WTA-ranking is ze doorheen het seizoen gestegen naar de zeventiende plaats en het levert haar de prijs op van "WTA Most Improved Player of the Year".

Opened 2020 by advancing to the Round of 16 at the @AustralianOpen.



Captured her first Tour-level title at @rolandgarros.



Became the the first Polish player to win a Grand Slam singles title.



Closed out 2020 at No.17.@iga_swiatek is the WTA Most Improved Player of the Year! pic.twitter.com/b1e6yYk3tX