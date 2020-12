Nummer 4 van de wereld bij de vrouwen verkozen tot WTA beste speelster van het jaar

De WTA heeft de beste speelster van het seizoen bekendgemaakt. Zo hebben ze gekozen voor Sofia Kenin. De 22-jarige Kenin won een grandslamtitel met de Australian Open en in Roland Garros haalde ze de finale.

Daar verloor ze echter van de Poolse Swiatek. Kenin heeft door haar goede resultaten dit seizoen wel een serieuze sprong gemaakt in het WTA-klassement, want ze heeft het seizoen afgesloten op de vierde plaats.

She won her maiden Grand Slam title at the @AustralianOpen.



Took home a second 2020 title at @Open6emeSensML.@rolandgarros finalist.



One of two players to reach the second week of all three Grand Slams in 2020.



World No. 4 @SofiaKenin is the WTA Player of the Year! pic.twitter.com/EKrrrgobKf