Argentijnse tennisspeelster die serieuze sprong heeft gemaakt op WTA-ranking verkozen tot nieuwkomer van het jaar

Het is hard gegaan voor Nadia Podoroska in 2020. De 23-jarige Argentijnse stond in het begin van het seizoen nog buiten de top 250, maar ze heeft een serieuze sprong gemaakt en is nu de nummer 48 van de wereld.

Ze heeft het onder meer te danken aan het feit dat ze de halve finales heeft gehaald op Roland Garros. Haar prestaties worden nu beloond door de WTA, want Podoroska is verkozen tot nieuwkomer van het jaar.