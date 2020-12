Nummer 3 van de wereld bij de dames één van de gelauwerden als Sportpersoonlijkheid van het Jaar

Heel veel toernooien heeft Naomi Osaka niet gespeeld, mede door het coronavirus. De Fed Cup niet meegerekend vier in het totaal. Twee voor de stopzetting van de competitie, twee na de hervatting. Eind augustus haalde ze de finale op WTA Cincinnati. Uit voorzorg gaf ze toen forfait.

Dat bleek de juiste keuze, want op de US Open haar volle rendement. De Japanse moest vier driesetters spelen, maar pakte alsnog de grandslamtitel na een finale tegen Victoria Azarenka. Op en naast de baan liet Osaka zich ook gelden als een voorvechter van de strijd tegen het racisme.

All were champions in their sport in 2020. All were champions for causes seeking to level society’s greatest inequities.



Congratulations to the recipients of the 2020 #Sportsperson of the Year award: @KingJames, @breannastewart, @PatrickMahomes, @naomiosaka and @LaurentDTardif pic.twitter.com/f8w7uUjrSI