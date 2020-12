Tweede reekshoofd heeft drie sets nodig om Coppejans uit halve finales te houden in Portugal

Kimmer Coppejans heeft deze week aardig gepresteerd op een challengertoernooi in Portugal. In het plaatselijke Maia is zijn avontuur wel aan het einde gekomen in de kwartfinales van het enkelspel. Coppejans verloor in drie sets van Pedro Sousa.

Vanaf de European Open speelde Coppejans drie hardcourttoernooien op rij. In Portugal begaf hij zich nog eens op het gravel. Dat liep aanvankelijk prima: hij klopte de Duitser Daniel Masur met 6-2 en 7-5. In de tweede ronde was er een walkover omdat Trungelliti zich terugtrok. Zo ging Coppejans meteen door naar de kwartfinales, waar hij tweede reekshoofd Sousa trof.

Laatstgenoemde nam meteen de eerste vier spelletjes voor zijn rekening. Zo was de eerste set eigenlijk al beslist. Coppejans rechtte in set twee wel knap de rug. Bij 3-2 redde hij zelf enkele breakballen om er 3-3 van te maken en vervolgens ging hij door de opslag van zijn tegenstander. Dat deed hij nadien nog een keertje over.

ZELFDE EINDSTATION IN DUBBELSPEL

Zo hadden beide spelers elk één set naar zich toegetrokken. Bij 1-1 in de derde set leek alles nog mogelijk, maar nadien was het toch weer Sousa die zijn wil oplegde. De Portugees haalde het zo met 6-2, 3-6 en 6-1. Ook in het dubbelspel werd Coppejans in Maia uitgeschakeld in de kwartfinales.