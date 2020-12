Elise Mertens niet genomineerd voor Player of the Year, drie grandslamkampioenen uit 2020 wel

Aan het einde van het seizoen is het weer tijd om de Player of the Year te kiezen. Dat zal Elise Mertens niet worden op de WTA Tour, ondanks dat niemand meer overwinningen noemde dan onze landgenote. Prestaties op Grand Slams wegen nog altijd zwaarder door.

Elise Mertens is in 2020 de zegekoningin van het damestennis. Dat is natuurlijk ook omdat ze meer gespeeld heeft dan anderen, redeneren ze bij de WTA. Zes genomineerden zijn aangeduid voor de Player of the Year Award. Met Sofia Kenin, Naomi Osaka en Iga ŚwiÄ tek zijn de drie speelsters erbij die in 2020 een grandslamtitel behaalden. MERTENS/SABALENKA NIET GENOMINEERD IN DUBBELSPEL Eveneens genomineerd: Victoria Azarenka, Simona Halep en Aryna Sabalenka. Die laatste is de dubbelpartner van Elise Mertens. Samen zijn ze in het dubbelspel, waar slechts vier nominaties zijn uitgedeeld, niet bij de genomineerden. Er komt dus geen award de kant van Mertens op. Stemmen worden uitgebracht door de media en volgende week worden de uitslagen bekendgemaakt. Er zal ook de meest verbeterde speelster van het jaar, de comeback van het jaar en de beste nieuwkomer van het jaar gekozen worden.