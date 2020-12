Australian Open zet ook mits start in februari alles op alles voor sterk deelnemersveld

Wanneer de Australian Open ook kan aanvatten en hoe de volgende editie er ook zal uitzien: het is wel degelijk de moeite om er een Grand Slam met een sterke bezetting van te maken. Daar zal Tennis Australia kosten noch moeite voor sparen.

Er wordt al even gespeculeerd over een mogelijk uitstel van de Australian Open, onder meer omdat spelers en speelsters bij aankomst in Australië eerst twee weken in quarantaine zouden moeten. Volgens de laatste berichten zou de Australian Open van start gaan op 8 februari. Dat is zo'n drie weken later dan de startdatum die oorspronkelijk voorzien was.

Voor Roland Garros en vooral voor de US Open pasten dit jaar heel wat grote namen. Zo'n scenario willen ze in Australië vermijden. Daarom zijn ze bereid spelers en speelsters met een gratis chartervlucht in te vliegen en zal ook de quarantaineperiode volledig kostenloos zijn qua voeding en onderdak.

VOLLEDIGE PRIJZENPOT

Hoewel dat een pittige financiële inspanning zal zijn, voorziet Tennis Australië ook nog eens de volledige prijzenpot van 43,4 miljoen euro. Zo moet het iedereen overtuigen om toch de reis naar Melbourne te maken. En nu uitkijken maar naar die officiële aankondiging over de startdatum van het toernooi.