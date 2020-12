De Spartaanse aanpak? David Goffin verricht zwaar labeur in de gietende regen

Het voorbije tennisseizoen was er één om snel te vergeten voor David Goffin. Hij leek vaak de motivatie kwijt en het is dan ook de vraag hoe het verder gaat. In ieder geval is Goffin toch nog bereid om op training de nodige inspanningen te leveren.

Dat blijkt uit beelden die op internet circuleren. Het zijn geen beelden van op het tennisterrein, maar Goffin werkt outdoor op trappen wel op zijn explosiviteit. En dat allemaal op de tonen van 'Rain On Me' van Lady Gaga en Ariana Grande. Wat bovendien nog opvalt: hij doet dat in de gietende regen. Kosten noch moeite worden dus gespaard en het is wel degelijk de bedoeling om er nog het beste van te maken. Mogelijk kadert deze trainingsmethode ook in de aanpak van zijn nieuwe coach. Goffin werkt sinds kort samen met vriend en trainer Germain Gigounon. Hanteert die een Spartaanse aanpak en piloteert hij Goffin zo weer naar de top? Afwachten of het rendement heeft, maar het geeft ons alvast een reden om uit te kijken naar het nieuwe seizoen.